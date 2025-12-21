Oggi lo diamo per scontato, ma il panettone non è sempre stato il “grattacielo” soffice che vediamo sulle nostre tavole. Fino ai primi del Novecento, il dolce tipico di Milano era una sorta di focaccia bassa e compatta, molto simile a un grande biscotto lievitato. La trasformazione nella cupola iconica che conosciamo oggi è il risultato di una vera e propria battaglia industriale combattuta a colpi di marketing e innovazione tecnica tra due giganti: Angelo Motta e Gioacchino Alemagna. È una storia che mescola artigianato e ambizione, trasformando un prodotto locale nel simbolo del Natale italiano nel mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La guerra del Panettone: perché la forma “a cupola” è un’invenzione del marketing?

Leggi anche: La guerra è la forma estrema del patriarcato: una Carta femminista per il mondo in pace

Leggi anche: Il migliore panettone al mondo è di Taiwan, la classifica e i premi del Panettone World Championship 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Panettone contro pudding. Inglesi alla guerra di Natale - La tocca piano Tony Turnbull, food editor del Times, uno dei più importanti quotidiani inglesi, che dedica al lievitato milanese addirittura un esplicito richiamo in ... ilgiornale.it

La guerra del panettone: scacco matto a Milano. Il più buono d'Italia è a Roma - Lo storico forno "Spiga D'Oro Bakery," di proprietà della famiglia Mangione batte tutti e vince il premio panettone Maximo Lo storico forno "Spiga D'Oro Bakery", di proprietà della famiglia Mangione, ... affaritaliani.it

Team Panettone o Team Pandoro La guerra di Natale è ufficialmente iniziata da Todis Fratelli Napoletano, ma quest’anno scegliere è un vero problema... perché sono tutti irresistibili! Tu da che parte stai Per i Panettone-Lovers: Dubai Style Ch - facebook.com facebook