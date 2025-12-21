Negli anni in cui il Novecento ridefiniva i propri linguaggi espressivi, una musica nata ai margini della società americana cominciava a dialogare con tutte le arti, influenzandone forme, ritmi e immaginari: il jazz.A questa straordinaria stagione culturale è stata dedicata la conferenza curata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - La grande storia del jazz raccontata da Enzo Capua

Leggi anche: Jazz, blues e world music: allo Spirito c’è il concerto del quartetto guidato da Enzo Zirilli

Leggi anche: Sanremo 1997: la storia del festival raccontata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Red Ronnie racconta la musica; A Reggio Calabria la storia del jazz raccontata da un reggino che vive a New York.

A Reggio Calabria la storia del jazz raccontata da un reggino che vive a New York - La magia del jazz e il suo influsso sulle arti negli anni Trenta del Novecento e nel secondo dopoguerra in una breve storia con audio e video curata da Enzo Capua, musicologo e giornalista, reggino do ... strettoweb.com

Lucchese Panificio Pasticceria Caffetteria. Daria Novo · This Christmas Eve. Panettone gastronomico Doris e il panettone gastronomico sono una grande storia d’amore e passione . Un impasto salato e una farcitura che strato dopo strato unisce pr - facebook.com facebook

Selvino e la sua grande storia sciistica raccontate in un bellissimo servizio di Bergamo TV. Memoria, identità e orgoglio sportivo oggi custoditi nella Mostra Museo “Slalom e Leggende”. Sabato alle 16.30 l’inaugurazione: vi aspetto. x.com