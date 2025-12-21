La giornata di B Fra le prime sei è l’unica sconfitta

La giornata di B. si conclude con alcune sorprese in classifica. Una di queste riguarda il Modena, che ieri ha subito una sconfitta importante. Tra le prime sei formazioni, che avevano mantenuto un buon vantaggio sul resto del gruppo, i canarini sono l’unica squadra a non aver conquistato punti alla 17ª giornata. La situazione potrebbe influenzare gli equilibri e gli obiettivi delle prossime settimane. La giornata di B. è l’unica sconfitta.

Una sconfitta che costa caro in termini di classifica quella subita ieri dal Modena. Fra le prime 6 della classe, che avevano scavato un piccolo solco dal resto del gruppo, la squadra di Sottil è infatti l'unica che alla 17esima giornata (che oggi si completa con i due posticipi Entella-Sudtirol alle 15 e Mantova-Empoli alle 17,15) non ha fatto punti. I gialloblù dal 4° sono scivolato al 6° posto e ora le prime due sono distanti rispettivamente 8 e 5 punti. In vetta continua a volare il Frosinone, che ha conquistato la quinta vittoria di fila (settima nelle ultime 8) col 2-1 sullo Spezia grazie alle firme di Bracaglia e del solito Ghedjemis, parziale accorciato solo nel recupero Beruatto per i liguri, sempre più in crisi.

