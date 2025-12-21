la futsal cesena cade di nuovo e ora deve dividere la vetta

La Futsal Cesena subisce la sua seconda sconfitta consecutiva, la più pesante della stagione, con un risultato di 6-1. La squadra si trova ora a condividere la vetta della classifica con il Petrarca Padova e il Lecco, mentre il Maccan Prata, sorprendentemente sconfitto in casa dal Montegrappa, perde terreno. La situazione richiede una pronta reazione per mantenere le posizioni di vertice.

Seconda sconfitta di fila per la Futsal Cesena, la più netta della stagione e mai in discussione (6-1), la quarta in totale e i cesenati che in vetta alla classifica vengono raggiunti dal Petrarca Padova e dal Lecco mentre il Maccan Prata, che una settimana aveva espugnato il PalaPaganelli è stato sconfitto a sorpresa in casa dal Montegrappa. A Rovereto per i romagnoli è stata una gara a senso unico in modo negativo. I padroni di casa sono stati infatti abili a indirizzarla già nel primo quarto d’ora grazie a una maggior freschezza e voglia di vincere. Si chiude così l’anno solare per la Futsal protagonista in questo torneo di una vetta inattesa, ma che fino a due partite fa aveva quattro punti di vantaggio sulla seconda e ora invece è stata raggiunta da due formazioni essendo reduce da due sconfitte consecutive e legittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

