la fratellanza musulmana ha un ruolo nelle proteste in bangladesh ecco quale

Con comunicato ufficiale del Press Club of India, datato 20 dicembre 2025, la stampa indiana esprime una presa di posizione netta sulla situazione in Bangladesh dopo l’insediamento del governo ad interim. Nel testo, il Press Club condanna duramente gli attacchi violenti, gli incendi e gli atti di vandalismo contro le sedi dei quotidiani Prothom Alo e The Daily Star, oltre alle intimidazioni contro giornalisti di primo piano come Nurul Kabir. Il comunicato denuncia inoltre l’arresto di oltre cento giornalisti, detenuti senza processo con accuse gravi, e chiede il loro immediato rilascio. “Il giornalismo indipendente e responsabile è uno dei principali pilastri di uno Stato democratico”, si legge nel testo, che definisce “inaccettabile” qualsiasi forma di violenza o intimidazione volta a mettere a tacere i media, perché contraria alla libertà di espressione e allo stato di diritto. 🔗 Leggi su Formiche.net

Fratellanza musulmana terrorista? Ecco cosa significano le mosse di Trump

Gli infiltrati, come è cambiata la strategia della fratellanza musulmana

