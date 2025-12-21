Cercare la grazia nella fragilità dovrebbe essere la quotidiana opera di ciascuno. Un costante lavoro di «trasformazione di una condizione difficile in qualcosa che ci possa dare una visione del mondo, che ci faccia guadagnare qualcosa dalla perdita. In fondo», sospira Franco Arminio, « Gesù Cristo questo ci ha insegnato». La grazia della fragilità è il nuovo libro (in prosa) di questo strano autore che vive appartato, che si presenta come «paesologo» nel senso che studia e ama e racconta i piccoli paesi dell’ Italia trascurata. Arminio sta in disparte anche lui, come un paesotto dell’Appennino, e forse anche per questo sa scavare nell’anima del lettore. 🔗 Leggi su Panorama.it

La fragilità ci rende più forti: Franco Arminio, la grazia e la nostalgia di Dio

