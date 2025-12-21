La fragilità ci rende più forti | Franco Arminio la grazia e la nostalgia di Dio

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cercare la grazia nella fragilità dovrebbe essere la quotidiana opera di ciascuno. Un costante lavoro di «trasformazione di una condizione difficile in qualcosa che ci possa dare una visione del mondo, che ci faccia guadagnare qualcosa dalla perdita. In fondo», sospira Franco Arminio, « Gesù Cristo questo ci ha insegnato». La grazia della fragilità è il nuovo libro (in prosa) di questo strano autore che vive appartato, che si presenta come «paesologo» nel senso che studia e ama e racconta i piccoli paesi dell’ Italia trascurata. Arminio sta in disparte anche lui, come un paesotto dell’Appennino, e forse anche per questo sa scavare nell’anima del lettore. 🔗 Leggi su Panorama.it

la fragilit224 ci rende pi249 forti franco arminio la grazia e la nostalgia di dio

© Panorama.it - La fragilità ci rende più forti: Franco Arminio, la grazia e la nostalgia di Dio

Leggi anche: Franco Arminio: "La fragilità dev’essere vissuta. Il trasloco nell’irreale porta solo più solitudine"

Leggi anche: La nostra fragilità è un valore aggiunto che ci rende unici. Il peccato è non capirlo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.