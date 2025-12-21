La foto simbolo di Riyad | De Laurentiis solo sulle scale La verità sul no all’arabo e lo schiaffo alla Lega

Analisi del caso. La foto di Aurelio De Laurentiis seduto sulle scale della tribuna d’onore a Riyad non documenta una punizione, ma un gesto scelto dal presidente del Napoli. Secondo le ricostruzioni raccolte nell’area hospitality, De Laurentiis avrebbe rifiutato il posto assegnato accanto ai vertici di Lega e FIGC (De Siervo e Gravina) per marcare la distanza dalla governance del calcio italiano. Nella stessa serata, il club non ha aderito alla proposta facoltativa di stampare i nomi in arabo sulle maglie, iniziativa di marketing accettata invece dal Milan. Aurelio De Laurentiis seduto scale tribuna Riyad protesta Lega Lo strappo visivo: l’Aventino di De Laurentiis. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

