La foto falsa di Kaja Kallas bambina pioniera sovietica
Circola una foto raffigurante una ragazzina con le treccine, due grandi fiocchi bianchi in testa e alle spalle la bandiera dell’Unione Sovietica. Secondo la narrazione, sarebbe una giovane Kaja Kallas, oggi Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione von der Leyen II, ritratta negli anni ’80 come pioniera comunista. In realtà si tratta di una foto modificata, che non ha nulla a che vedere con la leader estone. Per chi ha fretta. La foto originale non ritrae Kaja Kallas.. L’immagine è uno scatto artistico del fotografo russo Ilya Varivchenko. 🔗 Leggi su Open.online
