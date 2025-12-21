La foto di Trump è stata rimossa dal sito web del Dipartimento di Giustizia dedicato ai file di Epstein

Almeno 16 documenti sono stati rimossi dalla pagina web del Dipartimento di Giustizia dedicata al caso Jeffrey Epstein, tra cui una fotografia che ritrae Donald Trump. La rimozione di questi file solleva domande sulla trasparenza delle informazioni disponibili pubblicamente e sulla gestione dei dati relativi a questo caso.

Almeno 16 file sono scomparsi dalla pagina web del Dipartimento di giustizia dedicata al caso di Jeffrey Epstein, tra cui una fotografia che ritrae Donald Trump. Lo riporta l’Associated Press sottolineando che i file mancanti erano disponibili venerdì, subito dopo la divulgazione, e non più accessibili oggi. Tra questi, immagini di dipinti raffiguranti donne nude, una che mostrava serie di fotografie su una credenza e all’interno di un cassetto. Proprio qui si sarebbe trovato lo scatto che ritraeva Trump, insieme a Epstein, Melania e Ghislaine Maxwell che i democratici hanno sostenuto sia stata eliminata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

