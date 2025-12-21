La forza silenziosa di una bimba prematura | torna a casa dopo 100 giorni in ospedale

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla nascita stava nel palmo di una mano. Un corpo minuscolo, venuto al mondo troppo presto, alla ventiquattresima settimana di gestazione. Per quasi cento giorni ha vissuto nella Terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.Oggi quella bambina è tornata a casa, con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

la forza silenziosa di una bimba prematura torna a casa dopo 100 giorni in ospedale

© Avellinotoday.it - La forza silenziosa di una bimba prematura: torna a casa dopo 100 giorni in ospedale

Leggi anche: A 100 anni Nonna Gerarda batte l'ictus e torna a casa dopo due giorni: "Aspetto il 32° pronipote"

Leggi anche: La madre della bimba morta dopo parto in casa: “Se fosse nata in ospedale non sarebbe cambiato nulla”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alluminio, forza silenziosa: Alice Corbetta vince il Premio COMEL 2025 - Sono stati annunciati i vincitori della dodicesima edizione del Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea, il riconoscimento incentrato sulle possibilità espressive dell’alluminio nell’arte ... exibart.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.