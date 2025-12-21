La Forza di una Donna spoiler emozionante | il misterioso regalo postumo di Yeliz

Bahar torna a soffrire per la morte di Yeliz dopo aver trovato un suo regalo postumo: le emozionanti anticipazioni delle prossime puntate. La forza di una donna continuerà ad andare in onda su canale 5 regalando grandi emozioni al pubblico di canale 5 che continua a puntare sulle soap opera turche che, ormai danno, hanno conquistato i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset che, attualmente, trasmette anche Forbidden Fruit e Io sono Farah. (Fonte Mediaset Infinity) – L’opinionista.it Nelle prossime puntate de La forza di una donna, come svelano le anticipazioni, Bahar sarà nuovamente travolta dal dolore dopo aver ritrovato un regalo postumo di Yeliz. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

La forza di una donna, spoiler Turchia: Nezir paga una scuola prestigiosa a Doruk e Nisan.

