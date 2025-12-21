La Forza di una Donna la decisione senza precedenti di Mediaset E il pubblico fa festa

Cambio programmazione su Canale 5: il pomeriggio di domenica 28 dicembre 2025 vedrà una variazione nel palinsesto di Mediaset. La rete ammiraglia del Biscione dovrà fare a meno del talent Amici di Maria De Filippi, in pausa natalizia come da tradizione. Al suo posto, i vertici hanno scelto di potenziare la fascia delle soap opera, puntando in particolare su La forza di una donna, la serie turca che ha conquistato il pubblico pomeridiano. L’assenza del programma di Maria De Filippi influenzerà anche la programmazione festiva di Canale 5 nelle domeniche successive. Per contrastare la concorrenza di Domenica In, la rete ha deciso di proporre un vero e proprio “ blocco soap ” in daytime, estendendo la messa in onda delle serie più amate dal pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: La forza di una donna, clamorosa decisione di Mediaset: fan basiti Leggi anche: La Forza di una Donna, Mediaset da oggi cambia tutto: la decisione di Pier Silvio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La forza di una donna, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre: Bahar e Sarp riescono a scappare dalla prigionia di Nezir; STOP IMPROVVISO - Il Paradiso delle Signore chiude: la Rai prende una decisione che delude molti spettatori; La forza di una donna: Bahar e Piril pronte a un faccia a faccia; La forza di una donna anticipazioni 20 dicembre: Bahar in ansia. La forza di una donna anticipazioni 20 dicembre: Bahar in ansia - La puntata del 20 dicembre si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena, tra dubbi, rivelazioni e decisioni che potrebbero cambiare il destino dei protagonisti. daninseries.it

La forza di una donna anticipazioni 18 dicembre: il segreto di Arif - La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 18 dicembre 2025 su Canale 5: Arif confessa un segreto a Enver, Bahar trova un abito da sposa e Kismet è sconvolta da una videochiamata. daninseries.it

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 dicembre 2025 - Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su e Rete 4, che andranno in onda oggi, 19 dicem ... msn.com

