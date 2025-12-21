La forza delle vignette per smontare l’ipocrisia di sinistra

Le vignette rappresentano uno strumento efficace per analizzare e criticare le dinamiche della realtà sociale e politica. Attraverso immagini e testi, offrono una prospettiva immediata e diretta, facilitando la riflessione senza ricorrere a eccessi di enfasi. La forza delle vignette per smontare l’ipocrisia di sinistra Una irriverente rappresentazione dell'odierna situazione socio-politica fotografata dallo sguardo attento di due liberali convinti, con testo e disegni colorati.

Una irriverente rappresentazione dell'odierna situazione socio-politica fotografata dallo sguardo attento di due liberali convinti, con testo e disegni colorati. Si potrebbe riassumere in questi termini il libro di vignette, ma non solo, confezionato per la casa editrice milanese Signs Publishing da Beppe Fantin e Salvatore Di Bartolo, dal titolo Giorgia e i governicoli. La sconfitta dei governicoli, l'ascesa di Giorgia Meloni e l'eterno ritorno dei maestrini dell'antifascismo militante. Il libro, scritto a quattro mani dai due autori (Di Bartolo ha curato i testi, Fantin, come sempre magistralmente, le vignette) racconta temi, eventi e personaggi che hanno conquistato la scena politica italiana, ma non solo, nell'ultimo quinquennio.

