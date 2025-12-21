La Fiorentina torna a ruggire arriva un ex Juve | firma a un passo
In attesa della gara odierna contro la Fiorentina, arriva finalmente una buonissima notizia per il popolo di fede viola. Ultima chiamata per la Fiorentina. Alle ore 18:00, i viola ospitano l’ Udinese in una delle partite più attese della 16esima giornata di Serie A: servono assolutamente 3 punti per tornare a respirare in chiave salvezza. Kean e i suoi compagni di squadra (Ansa) – Calciomercato.it Kean e compagni vengono da 3 sconfitte di fila in campionato e sono sempre più ultimi in classifica con appena 6 punti; i bianconeri, invece, hanno vinto due delle ultime tre gare (contro Parma e Napoli) e al momento sono addirittura decimi a quota 21 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Il “giglio magico” torna in azione… Come anticipato da Mario Tenerani a Lady Radio e rilanciato oggi da SpaceViola.com | Fiorentina si parla di Fabio Paratici come nuovo uomo forte per il futuro della Fiorentina, ma dietro questa possibile mossa non ci - facebook.com facebook
Davide Calabria può tornare in Serie A: sull'ex capitano del #Milan, adesso al #Panathinaikos, ci sono gli interessamenti da parte di #Fiorentina e #Lazio per il mercato di gennaio x.com
