In attesa della gara odierna contro la Fiorentina, arriva finalmente una buonissima notizia per il popolo di fede viola. Ultima chiamata per la Fiorentina. Alle ore 18:00, i viola ospitano l’ Udinese in una delle partite più attese della 16esima giornata di Serie A: servono assolutamente 3 punti per tornare a respirare in chiave salvezza. Kean e i suoi compagni di squadra (Ansa) – Calciomercato.it Kean e compagni vengono da 3 sconfitte di fila in campionato e sono sempre più ultimi in classifica con appena 6 punti; i bianconeri, invece, hanno vinto due delle ultime tre gare (contro Parma e Napoli) e al momento sono addirittura decimi a quota 21 punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Fiorentina torna a ruggire, arriva un ex Juve: firma a un passo

