AGI - Alla 16ma giornata la Fiorentina ha trovato la sua prima vittoria in campionato battendo 5-1 l'Udinese. La svolta della partita c'è stata all'ottavo minuto quando è stato espulso il portiere bianconero Okoye che in uscita fuori dall'area aveva travolto Kean. I viola hanno poi sbloccato con Mandragora al 21', raddoppio di Gudmundsson al 42' e tris di Ndour al 45'. Nella ripresa doppietta di Kean al 56' e al 68' con in mezzo il gol della bandiera di Solet al 66'. La Fiorentina resta comunque all'ultimo posto in classifica a quota 9. L' Udinese era proprio l'ultima squadra sconfitta dai gigliati nell'ultimo turno della passata stagione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Fiorentina si sblocca, 5 a 1 all'Udinese

