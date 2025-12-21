La Fiorentina festeggia la prima vittoria in Serie A! L’Atalanta sorride nel recupero guizzo del Torino

Oggi si sono giocate tre partite valide per la sedicesima giornata della Serie A di calcio. Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale in campionato per la Fiorentina, che ha sconfitto l’Udinese per 3-1 e ha conquistato tre punti cruciali per provare a rientrare attivamente nella lotta salvezza. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Okoye all’ottavo minuto e i viola ne hanno approfittato mettendo a segno tre gol nel primo tempo davanti al proprio pubblico. Mandragora ha aperto le marcature al 21?, Gudmundsson ha raddoppiato al 42?, Ndour si è aggiunto alla festa nel pieno del recupero della prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

