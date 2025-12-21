La fiamma olimpica torna a illuminare Minturno dopo 65 anni
La magia delle Olimpiadi torna a illuminare anche Minturno. Venerdì 26 dicembre, alle 10, il centro storico sarà infatti attraversato dalla 19esima tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, diretta verso i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (6 - 22 febbraio 2026). La tappa, come si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: La Fiamma Olimpica torna a illuminare Minturno 65 anni dopo
Leggi anche: La fiamma olimpica torna a Sabaudia dopo 65 anni
La Fiamma Olimpica torna a illuminare Minturno 65 anni dopo; L'anteprima della nona tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica: da Oristano a Cagliari; Milano-Cortina 2026, la fiamma Olimpica in Sicilia: gli eventi a Palermo, Agrigento, Siracusa e Catania; La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua a illuminare la Toscana: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione.
La Fiamma Olimpica torna a illuminare Minturno 65 anni dopo - Venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 10:00, il centro storico sarà infatti attraversato dalla 19° tappa del viaggio ... ilfaroonline.it
Milano Cortina 2026: Dopo 65 anni la fiamma olimpica torna a Catania - La fiamma olimpica attraversa Catania e accende la città: Tedofori d’eccezione e grande partecipazione in piazza Duomo ... catania.liveuniversity.it
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passa lo Stretto: il Grande Viaggio saluta la Sicilia con Vincenzo Nibali e approda in Calabria - Prosegue il Grande Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, approdata a Reggio Calabria dopo aver concluso le tappe in Sicilia a Messina. olympics.com
In vista dell’arrivo della Fiamma Olimpica a Taranto, previsto per lunedì 29 dicembre a partire dalle 17.30, il Comune di Taranto e Kyma Mobilità invitano cittadini e visitatori a privilegiare i mezzi pubblici rispetto all’auto privata. La scelta è consigliata per garant - facebook.com facebook
Myriam Sylla protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella tredicesima tappa in Sicilia @milanocortina26 #MilanoCortina2026 | #Olympics | #TeamTedofori | #TorchRelay2026 | #LaNazionale | @milanocortina26 | @Coninews x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.