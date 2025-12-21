La fiamma olimpica torna a illuminare Minturno dopo 65 anni

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia delle Olimpiadi torna a illuminare anche Minturno. Venerdì 26 dicembre, alle 10, il centro storico sarà infatti attraversato dalla 19esima tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, diretta verso i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 (6 - 22 febbraio 2026). La tappa, come si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

