La Fiamma Olimpica attraversa la Campania | Geppino Giacobbe tra i tedofori a Scampia

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geppino Giacobbe, già consigliere comunale ad Avellino, è stato nominato tedoforo e prenderà parte al passaggio della Fiamma Olimpica a Scampia, nel percorso della staffetta di Milano-Cortina 2026.Il percorso della staffetta olimpica tra le perle della CostieraDomani il percorso della staffetta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

