La Fiaccola Olimpica arriva a Salerno | folla ed entusiasmo al Villaggio nel porto

Bagno di folla, questa sera, al molo Manfredi di Salerno dov'è stato allestito il Villaggio Olimpico. Dalle 17 - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono iniziati giochi, eventi e spettacoli a cura del Comitato Milano Cortina 2026 e delle aziende sponsor. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

