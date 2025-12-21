La fiaba di Emanuel Schikaneder per la musica di Mozart fra simboli egizi e massonici

Agli occhi di un letterato non c’è compito più ingrato che scrivere un libretto d’opera. Nei Dialoghi di un musicista, E. Schikaneder esplora le complesse relazioni tra simboli egizi e massonici, offrendo una lettura approfondita della fiaba scritta per la musica di Mozart. Questa analisi permette di comprendere meglio le sfumature simboliche e storiche che arricchiscono l’opera, contribuendo a una lettura più consapevole e critica.

Agli occhi di un letterato non c’è compito più ingrato che scrivere un libretto d’opera. Nei Dialoghi di un musicista, E.T.A. Hoffmann prendeva le parti del poeta bistrattato dai musicisti: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La fiaba di Emanuel Schikaneder per la musica di Mozart, fra simboli egizi e massonici Leggi anche: Da Strauss a Mozart, c’è musica per la Regina Leggi anche: Folla ai funerali di dj Mozart: applausi e note. La figlia: “Da bambina ero gelosa della musica” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I migliori 20 libri di musica del 2025. L'ultima fiaba di Mozart - Die Zauberflöte Dal 23 al 29 marzo 2017 nell’ambito della stagione lirica dell’Opera di Firenze, va in scena “Die Zauberflöte (Il flauto magico)”, opera di W. ilfoglio.it Il 17 dicembre tocca a Stefano ed Emanuele! Oggi li trovate così: uno con il sorriso più contagioso del vivaio, l’altro con una stella di Natale bianca che sembra uscita da una fiaba. Quando lavorano insieme, in serra c’è sempre un’energia speciale… e si v - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.