La festa di ‘Vela spiegata’ celebra i 15 anni di attività del progetto di scuola vela dedicato a persone con disabilità, promosso dal Circolo Velico Ardizio. Un percorso che ha permesso a molte persone di scoprire il piacere e la libertà del mare, superando limiti e barriere. La festa rappresenta un momento di riconoscimento e riflessione sull’impatto di questa iniziativa. La festa di ‘Vela spiegata’. Il mare senza limiti.

Trascorsi 15 anni dal suo inizio è ora di bilanci per il progetto di scuola vela per diversamente abili del Circolo Velico Ardizio denominata " Vela spiegata ". Al riguardo si è tenuto un incontro a Palazzo Gradari con tutte le associazioni che hanno partecipato al progetto: Anffas, T41, Unione Ciechi, Ente nazionale Sordi. "All’incontro – ha affermato il deus ex machina, Giovanni De Martis – hanno partecipato gli allievi che sono stati felici di condividere le loro esperienze ed emozioni legate alla conquista di un nuovo spazio aperto, il mare, e un nuovo spazio chiuso, la barca. Il mare unisce e non separa: la diversità è un elemento naturale e non un eccezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa di ‘Vela spiegata’. Il mare senza limiti

