Giovedì pomeriggio scorso, il PalaBigi ha ospitato la tradizionale festa del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana. Un appuntamento che ha riunito giocatori, famiglie e appassionati in un momento di condivisione e festa. La festa delle giovanili biancorosse è uno show.

Il PalaBigi casa del natale biancorosso: la festa del settore giovanile della Pallacanestro Reggiana di giovedì pomeriggio scorso è stata un successone. Quasi tre ore di giochi, gare e attività hanno coinvolto tutte le categorie biancorosse, dalla prima squadra all'Academy, passando per le formazioni Under. I due appuntamenti più attesi, la gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate, sono stati vinti da due atleti dell'Under 19: Luca Manfredotti ha superato Guglielmo Baldasseroni, dimostrandosi mortifero dall'arco, mentre Babacar Samb ha bissato il successo nel "dunk contest" dello scorso anno, battendo in finale El Hadji Deme.

