La Fermana va di corsa Oggi c’è l’ostacolo Urbino

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fermana si appresta ad affrontare l’ultima partita casalinga del 2025, ricevendo l’Urbino. Dopo i saluti di rito in settimana e la Cena di Natale al Cobà, la squadra si prepara a scendere in campo. La sfida rappresenta un momento importante per consolidare i risultati e concludere l’anno con un buon risultato. La Fermana va di corsa. Oggi c’è l’ostacolo Urbino.

Ultima gara casalinga del 2025 per la Fermana che, dopo i saluti di rito in settimana, con la Cena di natale al Cobà riceve la visita dell’ Urbino, formazione che all’andata bloccò la Fermana sull’1-1 finale. Ma era una Fermana diversa sia negli interpreti (molti sono arrivati successivamente) sia nell’amalgama: praticamente senza amichevoli e con una manciata di giorni di allenamento sulle spalle. Tanta strada è stata fatta e in crescendo per una Fermana che in campo è uno spauracchio per tutti, titolo d’inverno in tasca e miglior attacco del campionato. Insomma giocare al Recchioni per tutti è impresa non semplice, ne sanno qualcosa di recente l’Urbania, il Montefano ma anche Matelica e Montecchio solo per citarne alcune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la fermana va di corsa oggi c8217232 l8217ostacolo urbino

© Ilrestodelcarlino.it - La Fermana va di corsa. Oggi c’è l’ostacolo Urbino

Leggi anche: Eccellenza. La Fermana guarda in alto. Ma c’è l’ostacolo Tolentino

Leggi anche: La Pianese va a caccia di punti. Ostacolo Gubbio. Carica Birindelli: "Massima determinazione"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fermana, omologa ottenuta: ma è corsa contro il tempo - Perché l’omologa del tribunale ha sì rimpicciolito un debito pesante che però ora andrà saldato. corriereadriatico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.