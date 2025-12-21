La Fermana si appresta ad affrontare l’ultima partita casalinga del 2025, ricevendo l’Urbino. Dopo i saluti di rito in settimana e la Cena di Natale al Cobà, la squadra si prepara a scendere in campo. La sfida rappresenta un momento importante per consolidare i risultati e concludere l’anno con un buon risultato. La Fermana va di corsa. Oggi c’è l’ostacolo Urbino.

Ultima gara casalinga del 2025 per la Fermana che, dopo i saluti di rito in settimana, con la Cena di natale al Cobà riceve la visita dell’ Urbino, formazione che all’andata bloccò la Fermana sull’1-1 finale. Ma era una Fermana diversa sia negli interpreti (molti sono arrivati successivamente) sia nell’amalgama: praticamente senza amichevoli e con una manciata di giorni di allenamento sulle spalle. Tanta strada è stata fatta e in crescendo per una Fermana che in campo è uno spauracchio per tutti, titolo d’inverno in tasca e miglior attacco del campionato. Insomma giocare al Recchioni per tutti è impresa non semplice, ne sanno qualcosa di recente l’Urbania, il Montefano ma anche Matelica e Montecchio solo per citarne alcune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fermana va di corsa. Oggi c’è l’ostacolo Urbino

Fermana, omologa ottenuta: ma è corsa contro il tempo - Perché l’omologa del tribunale ha sì rimpicciolito un debito pesante che però ora andrà saldato. corriereadriatico.it

LA PAROLA AL CAPITANO! Capitan Zacheo ci parla della prossima impegnativa sfida sul campo della Fermana Ecco le sue parole: “La partita non sarà per niente facile, non va presa sottogamba perché loro sono una squadra che ha tantissima corsa, dobbia - facebook.com facebook