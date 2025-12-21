La Fascia Sinistra del Calcio | storie di sport ideali e libertà

Vigano San Martino. Il 28 novembre è uscito, pubblicato dalla Casa Editrice People, il saggio di Massimo Cortesi “ La Fascia Sinistra del Calcio “. Si tratta di 25 racconti di storie inattese che si generano dall’incontro fra pallone, politica, cultura, diritti. Attraverso una serie di episodi, Massimo Cortesi mostra come negli spogliatoi, accanto alla passione per lo sport più popolare al mondo, fioriscano anche ideali, conflitti, sogni e lotte. Un viaggio che recupera le storie individuali e le stagioni politiche, dal Novecento fino ai giorni nostri, di rivoluzionari, politici e scienziati; perché il calcio, oltre a un gioco, può essere anche uno strumento di libertà, Resistenza e memoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

