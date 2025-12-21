La vigilia di Natale è cronometrata. Mamma Catherine abita nella casa protetta in cui sono stati trasferiti i suoi tre figli a Vasto, alloggia al piano superiore, può incontrare i bambini nell’orario dei pasti: il tempo che trascorre con i due gemellini di 6 e la maggiore di 8 anni sono programmati del giudice e stabiliti dai servizi sociali. Papà Nathan è rimasto a Palmoli: trascorre le sue giornate tra la Casetta di Nonna Gemma (l’airbnb ristrutturato di fresco e offerto in comodato d’uso gratuito da un ristoratore di Ortona, l’Armando Carusi) e il rudere nel bosco, il rifugio di pietra in cui alleva e accudisce gli animali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La famiglia del bosco riunita a Natale sotto il controllo di giudici e servizi sociali: spunta la concessione motivata dal “cambiamento” dei genitori

Leggi anche: Dove si gioca il destino della famiglia nel bosco tra casa, scuola e vaccini: il ricorso di Nathan e Catherine, il pressing dei Servizi sociali e le carte dei giudici

Leggi anche: Malagiustizia, quando giudici e servizi sociali "delinquenti" distruggono la famiglia per motivi ideologici togliendo i figli ai genitori

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La famiglia nel bosco dice sì alla maestra a casa in vista dell'udienza chiave; Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: Se dovesse arrivare un responso positivo dal tribunale, vorremmo organizzare una festa; Famiglia nel bosco, papà Nathan: «Sono più sereno». Prima di Natale la possibile riunione con i suoi bambini VIDEO; Famiglia nel bosco, perché i figli non sono tornati con i genitori? Nathan «sofferente» e in lacrime.

La famiglia del bosco riunita a Natale sotto il controllo di giudici e servizi sociali: spunta la concessione motivata dal “cambiamento” dei genitori - Mamma Catherine abita nella casa protetta in cui sono stati trasferiti i suoi tre figli a Vasto, alloggia al piano superiore, può incontrare i bambini nell’orario ... quotidiano.net