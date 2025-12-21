La donazione alla Pediatria | omaggi ai piccoli ricoverati e giochi per le aree comuni del reparto

Prosegue l’impegno di Ecogest spa nel supporto alla comunità locale. La famiglia Molinari, azionista dell’azienda, ha deciso anche quest’anno di collaborare con il reparto di pediatria dell’ospedale di Ravenna, diretto dal professor Marchetti, contribuendo con donazioni che includono omaggi per i piccoli ricoverati e giochi per le aree comuni del reparto. La donazione alla Pediatria: omaggi ai piccoli ricoverati e giochi per le aree comuni del reparto.

Prosegue l’impegno etico e sociale di Ecogest spa a sostegno del territorio e della comunità locale. La famiglia Molinari, azionista dell’azienda, ha infatti deciso anche quest’anno, in collaborazione con il reparto di pediatria dell’ospedale di Ravenna, diretto dal professor Marchetti, e in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La donazione alla Pediatria: omaggi ai piccoli ricoverati e giochi per le aree comuni del reparto Leggi anche: I carabinieri celebrano la patrona e portano piccoli doni ai bambini ricoverati in pediatria e oncoematologia Leggi anche: Cosenza, Università Futura dona giochi ai bambini del reparto di Pediatria dell’Annunziata Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La donazione alla Pediatria: omaggi ai piccoli ricoverati e giochi per le aree comuni del reparto; La generosità dei piccoli. Mille euro alla Pediatria; Nel nome del piccolo Giovanni che non c'è più: una bilancia particolare donata alla pediatria di Ravenna. Tanti giocattoli per i bambini della Pediatria: donazione degli autotrasportatori al Misericordia - Donazione alla Pediatria dell'ospedale Misericordia di Grosseto da parte degli autotrasportatori di Operation Srl ... grossetonotizie.com

Doni da Ecogest ai piccoli ricoverati e giochi per le aree comuni di Pediatria all’Ospedale di Ravenna - Prosegue l’impegno etico e sociale di Ecogest SpA a sostegno del territorio e della comunità locale. ravennanotizie.it

Quaderni, diari, gadget, penne colorate e fumetti: donazione della Finanza ai piccoli pazienti della Pediatria - La Guardia di Finanza in visita al reparto di Pediatria dell'ospedale Misericordia di Grosseto: donati gadget. msn.com

Ieri abbiamo ricevuto una donazione di 2.500 euro dal LIONS CLUB Tradate Seprio, un gesto di grande generosità che rappresenta un sostegno concreto ai nostri progetti a favore della S.C. di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - facebook.com facebook

Tanti giocattoli per i bambini della Pediatria: la donazione degli autotrasportatori - Il Giunco x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.