La corsa dei Babbo Natale colora Mandello tra musica e solidarietà
La città di Mandello del Lario si prepara alle festività natalizie con diverse iniziative che coinvolgono la comunità e creano un’atmosfera di convivialità. Tra luminarie, presepi e la pista del ghiaccio, la tradizione si arricchisce di eventi che uniscono spirito solidale e divertimento. La corsa dei Babbo Natale colora Mandello, tra musica e solidarietà.
Le luminarie, i presepi, la pista del ghiaccio, i negozi addobbati a tema: tutto parla delle imminenti festività a Mandello del Lario. Ieri, sabato 20 dicembre, la locale Pro Loco con la Polisportiva ha aggiunto un altro coreografico tassello a questo invitante e colorato quadro natalizio.
