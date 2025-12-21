La Corale di Sant’Alberto Magno Canti e poesie degli studenti

La Corale di Sant’Alberto Magno presenta un evento annuale che coinvolge gli studenti attraverso canti e poesie. Questa tradizione, giunta alla sua decima edizione, rappresenta un momento di condivisione e di espressione artistica per tutta la scuola. La Corale di Natale dell’Istituto Sant’Alberto Magno non manca, come da dieci anni a questa parte, il suo appuntamento, mettendo in scena un bellissimo spettacolo.

La Corale di Natale dell’Istituto Sant’Alberto Magno non manca, come da dieci anni a questa parte, il suo appuntamento, mettendo in scena un bellissimo spettacolo. Infatti questo evento che invita le famiglie della scuola per un momento di allegria e di letizia, si sta ripetendo con successo da un decennio, una tradizione ormai storica la storica della corale natalizia che unisce voci, emozioni e generazioni. I bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola media si sono esibiti, venerdì 12, alternando canti della tradizione, moderni e poesie che loro stessi hanno creato e prodotto, in un susseguirsi emozionante e suggestivo, impreziosito dalla sontuosità della collocazione dello spettacolo: all’interno della Basilica di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

