La coppia di romani che nasconde la droga nel b&b

Nascondevano la droga in un b&b nella zona di Roma Nord. A essere individuati due romani, rispettivamente di 23 e 26 anni, che sono stati arrestati dai carabinieri.Droga a Roma NordL'intervento dei militari è avvenuto a La Storta. La vicenda ha preso corpo nel corso di un controllo stradale. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

