La comunità celebra i benemeriti

La cerimonia di consegna delle civiche benemerenze si è svolta nel teatro comunale, offrendo un momento di riconoscimento per i meriti della comunità. Durante l’evento sono stati consegnati anche premi di studio e riconoscimenti sportivi, ma un imprevisto ha caratterizzato la serata: il furto dei premi più preziosi. La comunità celebra i benemeriti, riaffermando l’importanza del riconoscimento e della solidarietà.

Un abbraccio collettivo per riconoscere il valore di tanti concittadini. Il teatro comunale ha ospitato la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, delle borse di studio e dei riconoscimenti alle eccellenze sportive, con un imprevisto: il furto dei premi più preziosi. Momento centrale della serata l'assegnazione dei tre Luit d'Oro. I riconoscimenti sono stati conferiti alla Ferramenta Lissoni, storica attività gestita dai fratelli Letizia e Roberto, ad Alessandro Tulis alla memoria, maestro di karate e fondatore del Karate Do Rei, e a Giovanni Rizzo, per la sua attività di promozione della ginnastica rivolta alla terza età.

