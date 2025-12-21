La compagnia teatrale ' Natipercaso Gente' ricevuta in Comune | Spirito di amicizia e accoglienza

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, e il vicesindaco Gianni Grandu hanno incontrato la compagnia teatrale cervese ‘Natipercaso Gente’ di Teatro Onlus presso il Comune. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione, sottolineando lo spirito di amicizia e accoglienza che caratterizza la comunità locale. La compagnia teatrale ha presentato le proprie attività e progetti futuri, rafforzando il rapporto tra istituzioni e realtà culturali del territorio.

