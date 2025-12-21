La collina e la ’città delle acque’ Nuova vita per la Fonte Remonda | Restaurato un gioiello nascosto

La Fonte Remonda, conosciuta anche come la ‘città delle acque’, rappresenta un importante elemento storico e architettonico della zona. Dopo anni di incuria, è stato completato il restauro di questo gioiello nascosto, riportandolo alla sua antica bellezza. Ora, la fonte si riconnette con il contesto urbano, offrendo alla comunità un nuovo spazio di memoria e di cultura. La collina e la ’città delle acque’. Nuova vita per la Fonte Remonda:

Un gioiello che torna a brillare, dopo tanti anni di abbandono e incuria. Un pezzo di storia cittadina che si riconnette, finalmente, con il presente, offrendo alla comunità un angolo nascosto della città. È tornata nel pieno del suo splendore la Fonte Remonda, storica conserva idrica di via Codivilla, recuperata grazie all’intervento di restauro del Comune e finanziato con un crowdfunding. La raccolta fondi, di cui il Resto del Carlino è stato media partner, è stata sostenuta economicamente da diverse realtà cittadine, quali Hera, Lavoropiù, Rotary Club Bologna Nord e Reale Collegio di Spagna; il progetto, così come l’idea del restauro, invece, sono stati proposti dall’ Associazione Bologna sotterranea - Amici delle Vie d’acqua e dal Rotary Club Bologna Nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La collina e la ’città delle acque’. Nuova vita per la Fonte Remonda: "Restaurato un gioiello nascosto" Leggi anche: Ecco l’antica Fonte Remonda restaurata: inaugurata l’opera Leggi anche: La nuova Toyota Aygo X Hybrid si presenta. Un vero gioiello pensato per vivere la città La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. rif. SPT150917-COLLI/VICCI; NOSTRA ESCLUSIVA! 185.000€ Sulla prima collina di Spezia, in zona molto comoda per raggiungere il centro città anche a piedi, disponiamo in vendita un appartamento al quarto ed ultimo piano senza ascensore, ma con scale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.