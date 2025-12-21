La cena di Natale della Centese | Dal 2016 un progetto vincente

Venerdì, la Centese Calcio ha organizzato la tradizionale cena di Natale, occasione per condividere un momento di convivialità e riflettere sul percorso compiuto. Quest’anno, inoltre, si è celebrato il decennale della rinascita del club, avvenuta il 23 giugno 2016. La cena di Natale della Centese:

Venerdì la Centese Calcio ha celebrato la cena di Natale e il decennale della rinascita del club, avvenuta il 23 giugno 2016. Una serata intensa e partecipata che ha riunito tutte le annate, dalla prima squadra con staff al completo fino ai più piccoli nati nel 2020 e 2021, insieme a centinaia di famiglie, tifosi e simpatizzanti. Alla presenza delle autorità cittadine, il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, ha evidenziato il forte valore sociale della Centese Calcio, oggi una delle realtà con il maggior numero di tesserati del territorio, capace di creare aggregazione, educazione, disciplina e senso di appartenenza, mettendo lo sport al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Centese calcio, dieci anni di rinascita: una comunità che si innamora ancora.

