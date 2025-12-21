La Cassa di Ravenna brinda al Grand Hotel di Cesenatico

La serata si è svolta presso il Grand Hotel di Cesenatico, location scelta per celebrare il Natale e il risultato di un anno importante. La Cassa di Ravenna, con il miglior bilancio dal 1840, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con le recenti inaugurazioni del Museo Byron e del Risorgimento, hanno condiviso un momento di riflessione e apprezzamento. La Cassa di Ravenna brinda al Grand Hotel di Cesenatico.

Il Grand Hotel di Cesenatico ha fatto da cornice al brindisi per il Natale e per un anno straordinario della Cassa di Ravenna (miglior bilancio dal 1840) e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (successo per l'apertura del Museo Byron e del Risorgimento). Il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna ha riunito a cena tutti i dipendenti. Un'occasione speciale per 724 persone che si sono ritrovate in questa occasione. Presenti anche il Presidente del Gruppo Antonio Patuelli, il Direttore Generale Nicola Sbrizzi, i Presidenti di Banca di Imola Giovanni Tamburini e del Banco di Lucca e del Tirreno Sergio Ceccuzzi, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, il Presidente di Italcredi Luca Anselmi, il Vice Direttore Generale Vicario della Cassa Alessandro Spadoni, la Vice Direttrice Miriam Lazzari, il Direttore Generale di Banca di Imola Sebastiano Masetti, il Vice Tommaso Vegetti, il Direttore Generale del Banco di Lucca e del Tirreno Andrea Pacifici, la Vice Barbara Toti.

