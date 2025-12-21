La casa delle mele il nuovo libro del giornalista Franco Bagnasco

«La casa delle mele», il nuovo libro del giornalista Franco Bagnasco, è un volume che raccoglie ricordi personali, aneddoti e dietro le quinte dello spettacolo italiano. Attraverso uno stile sobrio e accurato, l’autore offre al lettore uno sguardo autentico e coinvolgente sulla sua esperienza di vita. La narrazione si sviluppa con delicatezza, mantenendo un tono rispettoso e diretto. È un’opera che invita alla riflessione e alla scoperta di un mondo familiare e affascin

ROMA – Esce su Amazon , che trasforma mezzo secolo di ricordi familiari, scherzi alla "Amici miei" e retroscena dello showbiz italiano in un racconto ironico e appassionato. Il volume è disponibile in esclusiva su Amazon Kdp in versione Kindle e cartacea con stampa su richiesta.? "La casa delle mele – Famiglia, amici (miei), star e giornali di carta" è un viaggio che parte dall'Oltrepò Pavese viticolo e arriva alle redazioni dei grandi settimanali nazionali, passando per una banda di amici decisi a rinverdire il mito delle burle di "Amici miei".

LA CASA DELLE MELE - FAMIGLIA, AMICI (MIEI), STAR E GIORNALI DI CARTA libro di FRANCO BAGNASCO

