L’ultima analisi della Classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc) per Gaza conferma che nessuna area della Striscia è attualmente classificata come carestia a seguito del cessate il fuoco di ottobre. Il progresso rimane estremamente fragile. La popolazione continua a lottare contro la massiccia distruzione delle infrastrutture e il crollo dei mezzi di sussistenza e della produzione alimentare locale, a causa delle restrizioni alle operazioni umanitarie. Senza un’espansione sostenuta e su larga scala dell’assistenza alimentare, dei mezzi di sussistenza, dell’agricoltura e della sanità, insieme all’aumento degli afflussi commerciali, centinaia di migliaia di persone potrebbero rapidamente ricadere nella carestia. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La carestia nella Striscia di Gaza è terminata, ma c’è ancora molto da fare: “100mila bambini saranno malnutriti fino al 2026”

Leggi anche: Troppi aiuti bloccati: carestia allontanata, ma a Gaza la fame c’è ancora

Leggi anche: Gaza, lunedì i negoziati in Egitto. Netanyahu: «Vicini al traguardo, tutti gli ostaggi saranno rilasciati e l’Idf resterà nella Striscia» – La diretta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A Gaza non c’è più la carestia, ma la situazione è ancora critica - Secondo un'organizzazione appoggiata dall'ONU le cose sono migliorate con il cessate il fuoco, ma le consegne di cibo sono ancora largamente insufficienti ... ilpost.it