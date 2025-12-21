La carestia nella Striscia di Gaza è terminata ma c’è ancora molto da fare | 100mila bambini saranno malnutriti fino al 2026
L’ultima analisi della Classificazione integrata della sicurezza alimentare (Ipc) per Gaza conferma che nessuna area della Striscia è attualmente classificata come carestia a seguito del cessate il fuoco di ottobre. Il progresso rimane estremamente fragile. La popolazione continua a lottare contro la massiccia distruzione delle infrastrutture e il crollo dei mezzi di sussistenza e della produzione alimentare locale, a causa delle restrizioni alle operazioni umanitarie. Senza un’espansione sostenuta e su larga scala dell’assistenza alimentare, dei mezzi di sussistenza, dell’agricoltura e della sanità, insieme all’aumento degli afflussi commerciali, centinaia di migliaia di persone potrebbero rapidamente ricadere nella carestia. 🔗 Leggi su Notizie.com
