Terence Crawford, considerato uno dei più grandi pugili degli ultimi anni, ha annunciato il suo ritiro a 38 anni. Con una carriera costellata di successi, ha conquistato titoli mondiali in cinque categorie di peso, tra cui la vittoria sui super medi contro Canelo Alvarez. La sua decisione segna la fine di un percorso ricco di traguardi sportivi.

Terence Crawford, probabilmente il migliore pugile dell’ultimo decennio, ha deciso di ritirarsi. A 38 anni compiuti, ha conquistato il mondiale in cinque diverse categorie di peso, l’ultima volta salendone addirittura due per sconfiggere “ Canelo ” Alvarez nei Super Medi. Da quando è passato professionista nel 2008 “Bud” ha combattuto 42 match vincendoli tutti, 31 per ko. Chiude così la carriera da imbattuto, con un record senza l’ombra di una sconfitta o di un pareggio. Ha percorso la strada per il successo a fari spenti, senza diventare mai un vero personaggio mediatico, ma pensando solo a salire sul ring e a mettere giù il rivale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La boxe è salire sul ring a combattere, non è sui social. Lui ha meritato tutto": si ritira Crawford, parla l'unico che l'ha battuto due volte

