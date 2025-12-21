La Bottega del cuore A Palazzo Gradari il mercatino d’artista in memoria della madre

La Bottega del cuore è un mercatino di artigianato artistico che si svolge sotto i portici di Palazzo Gradari a Pesaro. Un'iniziativa che vuole ricordare la figura della madre attraverso la creazione e la valorizzazione di opere realizzate da artigiani locali. Questo spazio rappresenta un’occasione per condividere tradizioni e passione per l’arte, mantenendo vivo il ricordo e il senso di comunità. La Bottega del cuore. A Palazzo Gradari il mercatino d’artista in memoria della madre

Un luogo del cuore a Pesaro è "Bottega Tonelli", il mercatino di artigianato artistico allestito anche oggi sotto i portici di Palazzo Gradari. E' un luogo dell'anima non solo perché tra le bancarelle gli oggetti raccontano la passione di mani sapienti, ma perché l'organizzazione del mercatino è l'omaggio di una figlia – Gaia Foschi, 20 anni – alla memoria della propria mamma – Silvia Tonelli, fondatrice con Paola Magri del mercatino che da quattro anni anima via Rossini con creazioni originali, musica e convivialità. Con l'appuntamento di oggi si concludono i tre fine settimana di esposizione previsti prima di Natale.

