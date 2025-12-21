La Babbo Running colora la città | in oltre 4mila a Bergamo - Foto e video
LA MANIFESTAZIONE. Hanno camminato 7 km, un percorso che si è sviluppato tra le vie del centro e Città Alta, con partenza e arrivo fissati al ChorusLife, colorato da una marea rossa di Babbi Natale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: In 4 mila a Bergamo per la Babbo Running: “Emozione indescrivibile”
Leggi anche: Bergamo, domenica 21 dicembre torna la Babbo Running
La Babbo Running colora la città: in oltre 4mila a Bergamo - Foto - Hanno camminato 7 km, un percorso che si è sviluppato tra le vie del centro e Città Alta, con partenza e arrivo a ChorusLife. ecodibergamo.it
Babbo running a Piacenza - Piacenza si colora di rosso domenica 21 dicembre con la Babbo running, una corsa o camminata non competitiva dedicata a tutte le età. ilrestodelcarlino.it
A Milano la corsa più natalizia dell’anno: in 4mila per la Babbo Running 2024 - Milano, 14 dicembre 2024 – Oggi, sabato 14 dicembre, Milano è stata invasa da 4mila coloratissimi Babbo Natale. ilgiorno.it
Domani Piacenza ci aspetta! Torna la Babbo Running e non vediamo l’ora di vedervi tutti colorare di rosso la città! Sarà una giornata speciale, piena di divertimento, allegria e tantissimo spirito natalizio! #babborunning #babborunning2025 - facebook.com facebook
Domenica 21 dicembre a Bergamo si corre la Babbo Running x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.