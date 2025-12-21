Kean Milan clamorosa rivelazione di mercato | l’ex Juventus era l’obiettivo numero uno di Allegri per gennaio La ricostruzione di quanto successo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kean Milan, l’ex attaccante della Juventus era l’obiettivo primario di Allegri per rinforzare il reparto a gennaio. La ricostruzione. Tra i desideri tecnici e le disponibilità di bilancio, spesso vince la calcolatrice. Il calciomercato invernale del Milan ne è la prova lampante. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nelle scorse settimane sulla scrivania della dirigenza era cerchiato in rosso un nome preciso, richiesto espressamente da Massimiliano Allegri: quello di Moise Kean. Il tecnico livornese è l’uomo che lanciò Kean nel grande calcio ai tempi della Juventus. Allegri vedeva nel classe 2000, oggi punto di forza della Fiorentina, il profilo ideale per sostituire l’infortunato Santiago Gimenez: un attaccante capace di dare profondità, fisicità e quel “sacrificio” difensivo tanto caro all’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kean milan clamorosa rivelazione di mercato l8217ex juventus era l8217obiettivo numero uno di allegri per gennaio la ricostruzione di quanto successo

© Juventusnews24.com - Kean Milan, clamorosa rivelazione di mercato: l’ex Juventus era l’obiettivo numero uno di Allegri per gennaio. La ricostruzione di quanto successo

Leggi anche: Pellegatti rivela: “Allegri ha chiesto uno/due rinforzi al Milan per il mercato di gennaio”

Leggi anche: Calciomercato Milan, lo Scudetto resta un obiettivo: le richieste di Allegri per gennaio. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

kean milan clamorosa rivelazioneClamoroso Milan, indiscrezione shock sul beniamino dei tifosi: “Piace in Premier League” - Rivelazione a sorpresa riguardo uno dei rossoneri più amati dai tifosi del Milan. spaziomilan.it

Kean furioso, via dalla Fiorentina: il Milan ne approfitta subito - Moise Kean vive una stagione complicatissima e l’episodio contro il Sassuolo potrebbe davvero aprire la porta a una cessione a gennaio. calciomagazine.net

Kean-Milan, sogno ad occhi aperti: è il momento di approfittarne - Il nome di un grande attaccante di Serie A può stuzzicare i rossoneri Spesso e volentieri in sede di calciomercato possono presentarsi ... calciomercato.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.