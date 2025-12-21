Kean Milan clamorosa rivelazione di mercato | l’ex Juventus era l’obiettivo numero uno di Allegri per gennaio La ricostruzione di quanto successo
Kean Milan, l’ex attaccante della Juventus era l’obiettivo primario di Allegri per rinforzare il reparto a gennaio. La ricostruzione. Tra i desideri tecnici e le disponibilità di bilancio, spesso vince la calcolatrice. Il calciomercato invernale del Milan ne è la prova lampante. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nelle scorse settimane sulla scrivania della dirigenza era cerchiato in rosso un nome preciso, richiesto espressamente da Massimiliano Allegri: quello di Moise Kean. Il tecnico livornese è l’uomo che lanciò Kean nel grande calcio ai tempi della Juventus. Allegri vedeva nel classe 2000, oggi punto di forza della Fiorentina, il profilo ideale per sostituire l’infortunato Santiago Gimenez: un attaccante capace di dare profondità, fisicità e quel “sacrificio” difensivo tanto caro all’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
