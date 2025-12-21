Kate Middleton il toccante dono ai pazienti malati di cancro

Kate Middleton ha recentemente consegnato un simbolico dono all’Oak Cancer Centre di Sutton, dedicato ai pazienti affetti da cancro. Si tratta di uno degli alberi che hanno decorato l’Abbazia di Westminster durante il concerto Together at Christmas, un gesto che rappresenta un segno di vicinanza e solidarietà. La scelta di questo regalo sottolinea l’attenzione della Principessa verso le persone in difficoltà e il suo impegno nel supporto alle strutture sanitarie.

Uno dei regali di Kate Middleton è già stata recapitato. La Principessa del Galles ha conservato uno degli splendidi alberi che hanno ornato l'Abbazia di Westminster in occasione del concerto Together at Christmas per donarlo all'Oak Cancer Centre di Sutton che accoglie pazienti malati di cancro. Il dono di Natale di Kate Middleton. Un grande abete riccamente addobbato con palline dorate, rosa e viola e grandi fiori in tinta, con in cima un suntuoso fiocco multicolore e una immancabile stella d'oro. L'albero di Natale è stato posto all'ingresso dell' Oak Cancer Centre, parte dell'istituto oncologico londinese Royal Marsden, del quale Kate Middleton è madrina.

