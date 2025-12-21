Kaillie Humphries si è aggiudicata la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2025-2026. Sul budello baltico abbiamo assistito all’ennesima sfida Stati Uniti-Germania e, dopo le tre affermazioni consecutive di Laura Nolte, le statunitensi hanno strappato il primo successo, con Kaillie Humphries che, in un colpo solo, si rilancia anche in chiave lotta per la Sfera di Cristallo. A questo punto la classifica generale vede al comando Laura Nolte con 875 punti e un vantaggio di ben 74 punti su Kaillie Humphries. Terza posizione per Kim Kalicki con 778 punti, quarta Lisa Buckwitz con 762, quinta Kaysha Love con 732, quindi sesta Elena Meyers Taylor con 696. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kaillie Humphries a Sigulda interrompe il dominio di Laura Nolte nel bob a 2 e si rilancia nella generale

Leggi anche: Bob: a Sigulda nel monobob Breeana Walker batte Laura Nolte

Leggi anche: Laura Nolte apre la tripletta tedesca nel bob a 2 a Lillehammer e scappa in classifica generale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Kaillie Humphries a Sigulda interrompe il dominio di Laura Nolte nel bob a 2 e si rilancia nella generale - Kaillie Humphries si è aggiudicata la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2025- oasport.it