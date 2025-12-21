K – Pop un fenomeno in continua ascesa | le migliori band

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  K-Pop è un genere musicale sempre più in ascesa anche nel mondo occidentale, fenomeno che denota quanto la  cultura straniera  può influenzare, anche positivamente, altri popoli grazie alla propria  arte, plasmando anchei gusti delle diverse generazioni.  Cos’è il K – Pop. Il termine K – Pop si riferisce al Korean Pop,  genere musicale  di grande successo anche nei paesi occidentali. Prende piede all’inizio degli anni ’90, grazie a Seo Taiji and The Boys, i quali inseriscono note hip hop e dance, oltre che elaborate coreografie, all’interno della propria musica. In pochi anni alcuni  artisti   diventano idoli di intere generazioni, che li osannano in modo sfrenato, rendendoli dei modelli da seguire in tutto e per tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

k 8211 pop un fenomeno in continua ascesa le migliori band

© Metropolitanmagazine.it - K – Pop, un fenomeno in continua ascesa: le migliori band

Leggi anche: Da Sting a Beyoncé: le star del pop fuggono dalle band

Leggi anche: Si mescolano ai fan della boy band K-Pop per svuotare le borse: arrestate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

K-pop mania: il fenomeno musicale da 5 miliardi di dollari invade l'Italia - Un fenomeno pop travolgente sta facendo ballare i giovani di tutto il mondo e ora ha invaso anche l'Italia. ilmessaggero.it

K-Pop, il fenomeno musicale che si è diffuso in tutto il mondo: quando è nato - Pop, abbreviazione di “Korean Pop” (o “pop coreano”), è un genere musicale nato in Corea del Sud e diffuso dapprima nei Paesi asiatici e poi nel resto del mondo. vocidicitta.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.