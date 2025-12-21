K – Pop un fenomeno in continua ascesa | le migliori band

Il K-Pop è un genere musicale sempre più in ascesa anche nel mondo occidentale, fenomeno che denota quanto la cultura straniera può influenzare, anche positivamente, altri popoli grazie alla propria arte, plasmando anchei gusti delle diverse generazioni. Cos’è il K – Pop. Il termine K – Pop si riferisce al Korean Pop, genere musicale di grande successo anche nei paesi occidentali. Prende piede all’inizio degli anni ’90, grazie a Seo Taiji and The Boys, i quali inseriscono note hip hop e dance, oltre che elaborate coreografie, all’interno della propria musica. In pochi anni alcuni artisti diventano idoli di intere generazioni, che li osannano in modo sfrenato, rendendoli dei modelli da seguire in tutto e per tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

K-pop mania: il fenomeno musicale da 5 miliardi di dollari invade l'Italia - Un fenomeno pop travolgente sta facendo ballare i giovani di tutto il mondo e ora ha invaso anche l'Italia. ilmessaggero.it

K-Pop, il fenomeno musicale che si è diffuso in tutto il mondo: quando è nato - Pop, abbreviazione di “Korean Pop” (o “pop coreano”), è un genere musicale nato in Corea del Sud e diffuso dapprima nei Paesi asiatici e poi nel resto del mondo. vocidicitta.it

