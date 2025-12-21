Juventus | Yildiz rinnovo in alto mare

Kenan Yildiz continua a incantare il mondo bianconero, ma dietro le quinte il suo futuro con la Juventus rimane avvolto da un velo di incertezza. Luciano Spalletti non perde occasione per coccolare il giovane talento turco, lodandone la crescita e l'impatto in una stagione complicata per i torinesi.

Yildiz, 100 volte Juve: quando il rinnovo? I due problemi più grandi - La partita con il Bodo è stata vinta grazie all’ingresso super del turco. tuttosport.com

Yildiz Juventus, due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo: la posizione dei bianconeri sul giocatore turco - Yildiz Juventus, Chelsea e Arsenal sono sulle tracce del turco e presto potrebbero affondare il colpo. calcionews24.com

Kenan Yildiz is INSANE

Contro la Roma Kenan Yildiz è stato il centro di gravità dell'attacco della Juventus, con la squadra che ha saputo supportarlo nel modo giusto. Merito del talento del turco, ma anche del lavoro tattico che sta facendo Spalletti. - facebook.com facebook

Contro la Roma la Juventus si è confermata in crescita, e Yildiz sempre più centrale nel progetto tattico di Spalletti. x.com

