Juventus Women l’ex Rita Guarino torna in panchina | prima esperienza all’estero L’annuncio è imminente

Juventus Women, l’ex Rita Guarino torna in panchina: prima esperienza all’estero. L’annuncio della nomina sarebbe imminente. Il West Ham United Women ha individuato in Rita Guarino la figura ideale per risollevare le sorti del club dopo una prima parte di stagione estremamente deludente. L’allenatrice italiana è pronta a raccogliere l’eredità di Rehanne Skinner, esonerata giovedì scorso a seguito di un ruolino di marcia deficitario caratterizzato da una sola vittoria nelle prime undici gare di Women’s Super League. A riportarlo sono BBC, Guardian e altre fonti d’Oltremanica. Si tratta di una svolta significativa per la carriera di Guarino, che a 54 anni si appresta a vivere la sua prima esperienza professionale lontano dall’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

