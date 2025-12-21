Juventus Women la dedica speciale di Rosucci per il gol segnato in Coppa Italia al Cesena – FOTO

Juventus Women, la dedica speciale di Rosucci per il suo primo gol stagionale segnato in Coppa Italia al Cesena. Il messaggio. La domenica di Coppa Italia ha regalato un momento di profonda commozione in casa Juventus Women. Durante la schiacciante vittoria per 1-7 ottenuta sul campo del Cesena, che ha sancito il passaggio del turno per le bianconere, Martina Rosucci ha ritrovato la gioia personale siglando il suo primo gol stagionale. L’esultanza della centrocampista è stata sobria ma carica di significato: subito dopo aver depositato la palla in rete, Martina ha alzato le mani verso il cielo, dedicando il momento a una persona speciale che non c’è più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

