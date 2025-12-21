Juventus Women, il bilancio personale di Wälti: «2025 anno fantastico, grazie per avermi accolto così a Torino». Il messaggio della centrocampista. La centrocampista della Juventus Women, Lia Wälti, ha scelto il proprio profilo Instagram per tracciare un bilancio emotivo di un 2025 che resterà impresso in modo indelebile nella sua memoria. Per la fuoriclasse elvetica, gli ultimi dodici mesi hanno rappresentato un vero e proprio ottovolante di emozioni, segnato da traguardi storici, l’onore di rappresentare il proprio Paese in un evento casalingo e, infine, la scelta coraggiosa di iniziare un nuovo capitolo professionale in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women, il bilancio personale di Wälti: «2025 anno più emozionante della mia carriera, grazie per avermi accolto così a Torino» – FOTO

