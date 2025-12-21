La Juventus ha chiuso il 2025 con una vittoria che sa di svolta: il 2-1 sulla Roma all’Allianz Stadium – gol di Conceição e Openda al 70’ non è solo tre punti che agganciano i giallorossi a 26 e riducono il gap dal quarto posto a -1 (Roma ferma a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: vittoria che sa di svolta

Leggi anche: Juventus, Moggi “Spalletti sa quello che fa”

Leggi anche: Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Apre l'ex Juventus, poi il portiere blinda la vittoria: la squadra che cercava la svolta ora sta precipitando; Bologna-Juventus, Cabal: “Può essere la gara della svolta. Questi tre punti ci rimettono in lotta per la vittoria del campionato”; Tacchinardi: Deve essere la vittoria della svolta; La Juve si prende un'altra vittoria pesante, Roma battuta 2-1: Conceiçao e Openda, Spalletti sorride.

Juventus, Spalletti minaccia di mordere giornalista poi spiega cosa non sa fare Zhegrova - Il siparietto con un giornalista al termine della gara durante le interviste ... sport.virgilio.it