Juventus si fa male Nico Gonzalez! Futuro in Spagna a rischio? L’attaccante in prestito all’Atletico ha un obbligo vincolato alle presenze

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutte notizie per l’Atletico Madrid e per Diego Simeone. Sul campo del Girona, Nico Gonzalez è stato costretto al cambio dopo appena 25 minuti per un problema muscolare, lasciando il campo visibilmente preoccupato. Presenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Riscatto Nico Gonzalez Atletico Madrid: quante presenze mancano per far scattare l’obbligo e quanto incasserà la Juventus

Leggi anche: Nico Gonzalez, altro gettone con l’Atletico Madrid utile per l’obbligo di riscatto dalla Juventus: la situazione aggiornata e cosa filtra per il futuro

