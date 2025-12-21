Juventus si fa male Nico Gonzalez! Futuro in Spagna a rischio? L’attaccante in prestito all’Atletico ha un obbligo vincolato alle presenze
Brutte notizie per l’Atletico Madrid e per Diego Simeone. Sul campo del Girona, Nico Gonzalez è stato costretto al cambio dopo appena 25 minuti per un problema muscolare, lasciando il campo visibilmente preoccupato. Presenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
