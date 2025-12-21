Juventus Sampdoria Under 15 1-0 LIVE | Paesanti la sblocca subito

di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto 1 punto in 2 partite e rimandato la gara con il Pisa, ospita la Sampdoria nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato: segue il match. Juventus Sampdoria Under 15: sintesi e moviola. 3? GOL DELLA JUVE- Paesanti servito splendidamente da Laruccia non sbaglia davanti al portiere e porta in vantaggio i bianconeri 1? Inizio del match Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

